Bondscoach Jonker leeft mee met geblesseerde Miedema: 'Dit is vreselijk nieuws'

Bondscoach Andries Jonker is aangeslagen door het nieuws over Vivianne Miedema. De spits mist door een zware knieblessure het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland, maakte ze maandag bekend.

"Dit is natuurlijk vreselijk nieuws", laat Jonker via een woordvoerder van de KNVB weten aan NU.nl. "Allereerst voor Vivianne zelf, die de komende maanden zal moeten revalideren van deze zware blessure."

"Maar ook voor Arsenal en het Nederlands voetbal. Vivianne is met 115 interlands en 95 goals van onschatbare waarde voor de Oranjevrouwen. We wensen haar komende maanden heel veel sterkte met de operatie en het herstel."

Miedema liep de blessure donderdag op in de Champions League-wedstrijd van haar club Arsenal tegen Olympique Lyonnais. De 26-jarige spits landde verkeerd op haar linkerbeen en werd in tranen per brancard van het veld gedragen.

De absentie van Miedema op het WK een groot gemis voor Nederland. De Hoogeveense is topscorer aller tijden én een van de beste spitsen ter wereld. Op het EK van afgelopen zomer in Engeland miste ze twee wedstrijden door een coronabesmetting

Voor Nederland begint het WK op 23 juli met een groepswedstrijd tegen Portugal, Kameroen of Thailand. De drie landen spelen in februari in de play-offs om een van de drie resterende WK-tickets. Regerend wereldkampioen Verenigde Staten en Vietnam zijn de andere poulegenoten. Oranje verloor drie jaar geleden in Frankrijk de WK-finale van de VS (2-0).

