Voormalig Ajax- en PSV-trainer Kurt Linder op 89-jarige leeftijd overleden

De Duitse voetbaltrainer Kurt Linder is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Ajax, waarvoor hij twee periodes werkte.

Onder leiding van Linder veroverde Ajax in het seizoen 1981/1982 de landstitel met jonge talenten als Frank Rijkaard, Marco van Basten, Gerald Vanenburg, John van 't Schip en Wim Kieft, maar ook met de teruggekeerde vedette Johan Cruijff.

Na dat succesvolle jaar keerde de Duitser terug naar zijn familie, die in Zwitserland woonde. Linder werd daar trainer van Young Boys. In 1988 ging hij opnieuw aan de slag bij Ajax, maar na een slechte seizoensstart nam hij al snel ontslag.

Linder stond bekend als een harde en duidelijke trainer. "Ik heb die naam, maar dat is pas het het geval als de resultaten achterwege blijven. Tot dat moment kan ik erg veel door de vingers zien, maar daarna ben ik inderdaad genadeloos", zei hij daarover.

"Ik ga dan zoeken naar de oorzaken en die liggen vaak voor de hand. Moeite heb ik daar absoluut niet mee, want in tegenstelling tot een speler vertegenwoordig ik de hele club, terwijl een voetballer vaak alleen in zijn eigen straatje denkt."