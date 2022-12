Miedema mist WK door zware knieblessure: 'Ik ben er kapot van'

Vivianne Miedema moet het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland missen door een zware knieblessure. Dat meldt de spits van de Oranjevrouwen maandag op Twitter.

De 26-jarige Miedema liep de blessure donderdag op in de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Lyonnais. De Hoogeveense landde verkeerde op haar linkerbeen en werd in tranen per brancard van het veld weggedragen. Uit onderzoek is gebleken dat Miedema haar voorste kruisband heeft gescheurd.

De spits zal de komende dagen worden geopereerd, waarna een lange revalidatie wacht. Voor het herstel van een gescheurde kruisband staat normaal gesproken minstens negen maanden. In tegenstelling tot haar club Arsenal en de KNVB meldt Miedema in een verklaring dat ze het WK mist. Het toernooi gaat op 20 juli van start.

"Ik ben er kapot van dit nieuws met jullie te moeten delen. Ik wist het meteen", vertelt Miedema in haar verklaring over het fatale moment. "Er gingen zoveel dingen door mijn hoofd: ik kan het team dit seizoen niet meer helpen, geen WK, een operatie en een revalidatie voor een lange tijd."

"Ik ga jullie niet vertellen dat ik sterker terug kom of dat ik ernaar uitkijk om de komende maanden in het krachthonk door te brengen. Het zal zwaar worden met veel moeilijke dagen en veel huilen, wat ik de afgelopen dagen al veel heb gedaan. Helaas hoort dit bij voetbal."

De absentie van Miedema op het WK is een grote aderlating voor de Oranjevrouwen en de in augustus aangetreden bondscoach Andries Jonker. Met 95 doelpunten in 115 interlands is de aanvaller topscorer aller tijden van Nederland.

Vivianne Miedema raakte donderdag in de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Lyonnais zwaar geblesseerd aan haar knie. Foto: Getty Images

Ook Miedema's partner Mead zwaar geblesseerd

Miedema ontbrak in de laatste interlandperiode van Oranje in november omdat ze behoefte had aan rust. De rustpauze volgde nadat ze wekenlang niet gescoord had voor Arsenal en zelfs daar was gepasseerd. Miedema beklaagde zich al langer over het drukke speelschema in het vrouwenvoetbal. Na haar terugkeer hervond ze haar vorm en scoorde ze vier keer.

Zo is 2022 een jaar om snel te vergeten voor Miedema. Tijdens het EK van afgelopen zomer in Engeland liep ze een coronabesmetting op, waardoor ze twee van de drie groepswedstrijden aan zich voorbij moest laten gaan. In de achtste finale tegen Frankrijk maakte ze haar rentree, maar daarin kon ze een roemloze uitschakeling van Oranje niet voorkomen (0-1). Vervolgens werd bondscoach Mark Parsons ontslagen.

Opvallend is dat Miedema's partner en ploeggenote Beth Mead het WK hoogstwaarschijnlijk ook moet missen door een zware knieblessure. De Engelse liep de kwetsuur vorige maand op. Mead had afgelopen zomer met zes goals een groot aandeel in de Europese titel van Engeland. Met dat aantal deelde ze de topscorerstitel met de Duitse Alexandra Popp.

Voor Nederland begint het WK op 23 juli met een groepswedstrijd tegen Portugal, Kameroen of Thailand. De drie landen spelen in februari in de play-offs om één van de drie resterende WK-tickets. Regerend wereldkampioen Verenigde Staten en Vietnam zijn de andere poulegenoten. Nederland verloor drie jaar geleden in Frankrijk de WK-finale van Verenigde Staten (2-0).

Aanbevolen artikelen