Nauwelijks vakantie na WK-break: op deze data starten de competities alweer

Het eerste WK voetbal in de winter zit erop en dus kan de focus weer op het clubvoetbal. Dat is spoedig nodig, want binnen enkele dagen beginnen de competities in Europa alweer. Een overzicht van de data van de herstart van de grootste competities in Europa.

België: 23 december

In België pakken ze de draad vijf dagen na de WK-finale alweer op. Vrijdag wordt de Jupiler Pro League hervat met een duel tussen hekkensluiter RFC Seraring en KAS Eupen. Koploper KRC Genk komt op Tweede Kerstdag voor het eerst in actie.

Top drie 1. KRC Genk 17-46 (+30)

2. Union Sint-Gillis 17-36 (+13)

3. Royal Antwerp 17-35 (+13)

Vincent Janssen keert na zijn avontuur met Oranje terug bij Royal Antwerp. Foto: Getty Images

Engeland: 26 december

Voetballen op Tweede Kerstdag is ook in Engeland een traditie die, ondanks de unieke timing van het WK, gewoon in stand wordt gehouden. De competitie wordt op 26 december hervat met Brentford-Tottenham Hotspur. Vanaf die dag is er in 2022 alleen op 29 december geen Premier League-voetbal meer.

Top drie 1. Arsenal 14-37 (+22)

2. Manchester City 14-32 (+26)

3. Newcastle United 15-30 (+18)

Arsenal begint de tweede seizoenshelft als koploper van de Premier League. Foto: AFP

Frankrijk: 28 december

Lionel Messi kan zijn langverwachte wereldtitel niet al te lang vieren. Hij moet, mits hij geen langere vakantie krijgt van zijn werkgever Paris Saint-Germain, op 28 december al in actie komen bij de herstart van de Ligue 1. De koploper in Frankrijk neemt het dan op tegen Strasbourg. Op die dag staan er in totaal zes wedstrijden op het programma.

Top drie 1. Paris Saint-Germain 15-41 (+34)

2. RC Lens 15-36 (+16)

3. Stade Rennais 15-31 (+17)

Staan Lionel Messi en Kylian Mbappé op 28 december alweer als ploeggenoten op het veld? Foto: AFP

Spanje: 29 december

In Spanje komt de competitie op 29 december weer op gang. Real Madrid en FC Barcelona spelen voor het eerst in het weekend van de jaarwisseling. 'De Koninklijke' treft Real Valladolid op vrijdagavond en Barcelona neemt het op Oudjaarsdag op tegen stadgenoot Espanyol.

Top drie 1. FC Barcelona 14-37 (+28)

2. Real Madrid 14-35 (+19)

3. Real Sociedad 14-26 (+2)

Frenkie de Jong en FC Barcelona komen op oudjaarsdag weer in actie. Foto: Reuters

Italië: 4 januari

Voor Oranje-internationals Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Stefan de Vrij en Denzel Dumfries begint de tweede seizoenshelft pas na de jaarwisseling. AC Milan bijt op 4 januari het spits af tegen het Salernitana van vijftienvoudig Oranje-international Tonny Vilhena. Tegelijkertijd begint ook Sassuolo-Sampdoria.

Top drie 1. Napoli 15-41 (+25)

2. AC Milan 15-33 (+14)

3. Juventus 15-31 (+17)

Teun Koopmeiners en Marten de Roon komen in het nieuw jaar weer in actie. Foto: Reuters

Nederland: 6 januari

In Nederland wordt de draad weer opgepakt op 6 januari. FC Twente en FC Emmen verzorgen het eerste duel van 2023. Van de traditionele top drie komt PSV op 7 januari het eerst in actie (tegen Sparta Rotterdam). Feyenoord treft een dag later FC Utrecht en Ajax begint 2023 op dezelfde dag op bezoek bij NEC.

Top drie 1. Feyenoord 14-33 (+22)

2. Ajax 14-30 (+27)

3. PSV 14-30 (+22)

Arne Slot begint de tweede seizoenshelft met Feyenoord tegen FC Utrecht. Foto: Pro Shots

Duitsland: 20 januari

De Bundesliga is min of meer de enige competitie met een serieuze winterstop. Pas op 20 januari, meer dan een maand na de WK-finale, begint de tweede seizoenshelft. Koploper Bayern München gaat dan op bezoek bij nummer drie RB Leipzig.

Top drie 1. Bayern München 15-34 (+36)

2. SC Freiburg 15-30 (+8)

3. RB Leipzig 15-28 (+9)

Bayern München jaagt met Matthijs de Ligt op een nieuwe landstitel. Foto: AP

