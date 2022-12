Southgate hakt knoop door en blijft aan als bondscoach van Engeland

Gareth Southgate blijft aan als bondscoach van de Engelse nationale ploeg, zo meldt de Engelse voetbalbond FA zondag. Na de uitschakeling in de kwartfinales van het WK voetbal gaf de keuzeheer aan na te willen denken over zijn toekomst. Zijn contract loopt door tot eind 2024.

Voormalig international Southgate (52) werd in het najaar van 2016 benoemd tot bondscoach van 'The Three Lions', die er destijds enkele teleurstellende eindtoernooien op hadden zitten.

Tijdens het WK 2014 ging Engeland er al in de eerste ronde uit en op EURO 2016 viel het doek in de achtste finales door een nederlaag tegen IJsland. Direct na dat toernooi trad Sam Allardyce aan als bondscoach. Hij moest vertrekken omdat hij met undercoverjournalisten van The Telegraph, die zich voordeden als vertegenwoordigers van een Aziatische firma, onderhandelde over een vergoeding van ongeveer 460.000 euro voor een fictieve deal over illegale transferpraktijken.