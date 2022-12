Ruiz luistert afscheidswedstrijd op met doelpunt voor FC Twente

De afscheidswedstrijd van Bryan Ruiz tussen FC Twente en het Costa Ricaanse Deportiva Alajuelense is in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) geëindigd in een 2-2-gelijkspel. De 37-jarige technicus deed bij beide teams een periode mee.

Ruiz debuteerde in 2003 als prof bij Alajuelense uit zijn vaderland Costa Rica, waarna hij in 2006 de overstap naar KAA Gent maakte. In 2009 volgde een transfer naar FC Twente, dat zich in 2010 tot kampioen van Nederland kroonde. Met 24 treffers in dat seizoen - vaak op cruciale momenten - had Ruiz een groot aandeel in die landstitel.

De spelmaker begon zijn afscheidswedstrijd in het Estadio Alejandro Morera Soto in het Costa Ricaanse Alajuela zaterdagavond in het shirt van FC Twente. Al na drie minuten zagen de 18.000 toeschouwers dat Ruiz met een geplaatst schot trefzeker was voor de tukkers, die daarna uitliepen via een treffer van Manfred Ugalde.

Alajuelense verkleinde nog voor de onderbreking de achterstand dankzij een doelpunt van Johan Venegas en via Mathias Ruiz werd het een kwartier voor tijd gelijk. Mathias Ruiz is de vijftienjarige zoon van de hoofdrolspeler van de avond. Vlak daarna kreeg Bryan Ruiz, die inmiddels in het shirt van Alajuelense speelde, een publiekswissel.

Ruiz haalde in 2014 de kwartfinales op het WK

Ruiz maakte afgelopen maand nog deel uit van de Costa Ricaanse selectie voor het WK in Qatar. Het Midden-Amerikaanse land strandde al in de groepsfase, na onder meer een 7-0-nederlaag tegen Spanje.

Zijn hoogtepunt in de nationale ploeg beleefde Ruiz in 2014, toen Costa Rica pas in de kwartfinale strandde tegen het Nederlands elftal na een verloren strafschoppenserie.

Ruiz bleef FC Twente tot medio 2011 trouw. Daarna speelde de spelmaker voor Fulham, PSV (op huurbasis), Sporting CP, Santos en Alajuelense.

FC Twente vliegt trouwens nog niet naar huis. De ploeg van Ron Jans oefent woensdag nogmaals tegen Alajuelense.

Bryan Ruiz was bijna twintig jaar actief als prof. Foto: Pro Shots

