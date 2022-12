Cardiff City mag geen transfers doen na weigeren betaling voor overleden Sala

Delen via E-mail

Cardiff City mag tijdens de komende transferperiode geen spelers aantrekken, bevestigde de club uit Wales zaterdag tegenover de BBC. De club uit het Championship wordt daarmee gestraft voor het weigeren van het betalen van het eerste deel van de transfersom voor Emiliano Sala.

De Argentijnse aanvaller kwam in 2019 om het leven tijdens een vlucht van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk. De 28-jarige Sala maakte destijds voor 17 miljoen euro de overstap van FC Nantes naar Cardiff City.

Zijn toestel verdween boven Het Kanaal van de radar. Het lichaam van Sala is teruggevonden, maar de stoffelijke resten van de piloot bleken onvindbaar.

Cardiff City moet Nantes 6 miljoen euro betalen voor de overleden aanvaller. Die uitspraak van wereldvoetbalbond FIFA werd afgelopen zomer bevestigd door het internationaal sporttribunaal CAS. De clubs probeerden in overleg een oplossing voor de financiële afhandeling te vinden, maar slaagden daar niet in. Nantes stapte vervolgens naar de FIFA.

"We hebben niet betaald en hebben op dit moment ook niet de intentie om dat te gaan doen", zegt Cardiff-voorzitter Mehmet Dalman. Zijn club staat twintigste in het Championship, het tweede niveau in Engeland.