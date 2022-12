PSV draait achterstand om tegen Sassuolo, FC Utrecht verliest zonder Fraser

PSV heeft zaterdag in Marbella een oefenwedstrijd van twee uur tegen Sassuolo gewonnen. De ploeg van coach Ruud van Nistelrooij kwam een achterstand te boven tegen de nummer vijftien van de Serie A: 2-1. FC Utrecht heeft het eerste oefenduel sinds het vertrek van Henk Fraser, met het Zwitserse Servette FC, verloren: 1-0.

Sassuolo had in Spanje in het eerste deel van de wedstrijd tegen PSV het betere van het spel. Dat resulteerde vlak voor de onderbreking in de openingsgoal, een rake kopbal van middenvelder Davide Frattesi.

Anwar El Ghazi bracht PSV met een mooie knal in de kruising terug in de wedstrijd. Johan Bakayoko besliste de wedstrijd in Eindhovens voordeel. De aanvaller was het eindstation van een snelle aanval: 2-1. De Eindhovenaren waren vorige week in een besloten oefenduel al te sterk voor het Poolse Raków Czestochowa: 4-2.

PSV verblijft tot en met 23 december in Spanje. Op 30 december speelt de ploeg een oefenwedstrijd tegen AC Milan in het Philips Stadion. Oranje-internationals Cody Gakpo, Luuk de Jong en Xavi Simons haken na het trainingskamp aan bij de selectie.

PSV begint op 7 januari aan de tweede seizoenshelft met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Drie dagen later spelen de twee ploegen tegen elkaar in de tweede ronde van de KNVB-beker.

Opstellingen PSV tegen Sassuolo: Eerste uur: Benítez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Saibari, Sangaré, Van den Heuvel; Madueke, Vertessen, Oppegard.

Tweede uur: Drommel; Hoever, Ramalho, Brantwaite, Mauro Júnior; Gutiérrez, Ledezma, Veerman; Bakayoko, Nassoh, El Ghazi.

Henk Fraser stapte onlangs op bij FC Utrecht na een handgemeen met Amin Younes. Foto: Getty Images

Utrecht onderuit zonder vertrokken Fraser

FC Utrecht verloor door eigen toedoen van Servette FC, dat uitkomt op het hoogste niveau in Zwitserland. Sander van de Streek werkte de bal na bijna een half uur achter zijn eigen doelman Vasilios Barkas.

Voor FC Utrecht komt daarmee een einde aan een zeer roerige week. Bij de Domstedelingen stapte trainer Fraser woensdag op nadat hij Amin Younes een paar dagen eerder tijdens een training bij de keel had gegrepen.

De trainer deed dat nadat Younes zich bij assistent-trainer Urby Emanuelson had beklaagd over een discutabel doelpunt. Emanuelson keurde de treffer goed, tot onvrede van Younes. "Hij is Surinamer. Daarom fluit je niet", zei Younes vervolgens. Emanuelson en Fraser hebben een Surinaamse achtergrond.

Fraser ontkende vrijdag in gesprek met de NOS dat de opmerking van Younes hem over de kook bracht. "De groep heeft twee weken keihard gewerkt. Dat was voor mij echt indrukwekkend. Eén persoon verstoorde dat proces", zei hij. Voorlopig neemt assistent-trainer Aleksandar Rankovic de honneurs waar bij Utrecht.

Laagvlieger FC Emmen was in het Spaanse Estepona verrassend genoeg te sterk voor middenmoter NEC. De Drenten wonnen met 3-2. De eindstand was bij rust al bereikt. FC Groningen won met 3-2 van het Franse FC Metz, terwijl Sparta Rotterdam met 3-1 te sterk was voor het Italiaanse Spezia.

Uitslagen oefenduels Eredivisie-clubs: PSV-Sassuolo 2-1

FC Utrecht-Servette FC 0-1

FC Emmen-NEC 3-2

FC Groningen-FC Metz 3-2

Sparta Rotterdam-Spezia 3-1

