FC Utrecht verliest zonder vertrokken Fraser, NEC onderuit tegen FC Emmen

FC Utrecht heeft de eerste oefenwedstrijd zonder Henk Fraser verloren. Drie dagen na het veelbesproken vertrek van de hoofdtrainer gingen de Domstedelingen in het Spaanse Campoamor met 1-0 onderuit tegen de Zwitserse club Servette FC. FC Emmen won het onderonsje met NEC.

FC Utrecht verloor door eigen toedoen van Servette FC, dat uitkomt op het hoogste niveau van Zwitserland. Sander van de Streek werkte de bal na bijna een half uur achter zijn eigen doelman Vasilios Barkas.

Voor FC Utrecht komt daarmee een einde aan een zeer roerige week. Bij de Domstedelingen stapte Fraser woensdag op nadat hij Amin Younes een paar dagen eerder tijdens een training bij de keel had gegrepen.

De trainer deed dat nadat Younes zich bij assistent-trainer Urby Emanuelson had beklaagd over een discutabel doelpunt. Emanuelson keurde de treffer goed, tot onvrede van Younes. "Hij is Surinamer. Daarom fluit je niet", zei Younes vervolgens. Emanuelson en Fraser hebben een Surinaamse achtergrond.

Fraser ontkende vrijdag in gesprek met de NOS dat de opmerking van Younes hem over de kook bracht. "De groep heeft twee weken keihard gewerkt. Dat was voor mij echt indrukwekkend. Eén persoon verstoorde dat proces", zei hij. Voorlopig neemt assistent-trainer Aleksandar Rankovic de honneurs waar bij Utrecht.

Laagvlieger FC Emmen was in het Spaanse Estepona verrassend genoeg te sterk voor middenmoter NEC. De Drenten wonnen met 3-2. De eindstand was bij rust al bereikt. PSV is om 15.00 uur begonnen aan de oefenwedstrijd tegen Serie A-club Sassuolo. Bij rust stond het 0-0.

