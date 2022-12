Meer dan veertig voetbalcompetities kraken 'schadelijke' plannen FIFA

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Meer dan veertig professionele voetbalcompetities, verenigd in het World Leagues Forum (WLF), hebben vrijdag zware kritiek geuit op de uitbreidingsplannen van de FIFA. Ze noemen de besluiten over de internationale wedstrijdkalender "schadelijk voor de voetbaleconomie en het welzijn van de spelers".

Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA kondigde bij het WK voetbal in Qatar de hervormingen aan. Zo wordt het WK voor clubs vanaf 2025 uitgebreid van 7 naar 32 teams.

Ook wil de FIFA in de even jaren (2024 en 2026 en verder) de interlandperiodes gebruiken voor minitoernooien met teams uit verschillende continenten. Er ligt al het besluit om het WK vanaf 2026 te spelen met 48 in plaats van 32 landenteams.