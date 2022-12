Opgestapte Fraser over ruzie met Younes: 'Ik vond zijn reactie heel respectloos'

Henk Fraser betuigt vrijdag in gesprek met de NOS spijt dat hij Amin Younes op een training van FC Utrecht bij de keel heeft gegrepen. De inmiddels vertrokken trainer benadrukt wel dat de aanvaller al geruime tijd "het proces" bij de Eredivisionist verstoorde.

Volgens Fraser escaleerde de situatie tijdens een partijspel. Assistent Urby Emanuelson keurde een discutabele treffer goed, tot onvrede van Younes. "Hij is Surinamer, daarom fluit je niet", zou Younes volgens Fraser naar Emanuelson hebben geroepen.

Fraser bestrijdt dat die specifieke zin hem aanzette tot de ruzie. "Ik heb die opmerking niet eens gehoord", reageert de 56-jarige coach. "Ik vond zijn reactie gewoon heel respectloos. Dat was in mijn ogen gezagsondermijnend."

De trainer had zich eerder in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft al gestoord aan Younes, die zich na het incident met Fraser ziek meldde. "De groep heeft twee weken keihard gewerkt. Dat was voor mij echt indrukwekkend. Eén persoon verstoorde dat proces."

Younes heeft zich ziek gemeld bij FC Utrecht na het incident met Fraser. Foto: Pro Shots

'Ik moet de consequenties aanvaarden'

Fraser besloot zelf op te stappen na uitvoerige gesprekken binnen de club. Als het incident jaren geleden had plaatsgevonden, waren de consequenties volgens hem minder groot geweest.

"Als dit dertig jaar geleden was gebeurd, dan had iedereen van mij verwacht dat ik hem een draai om zijn oren had gegeven", stelt Fraser. "Vijf of tien jaar geleden had je waarschijnlijk een fikse boete gehad en een aantekening of reprimande."

"Dit gedrag was ook in die tijd niet gepast geweest. Maar nu is dat meer dan ooit zo. Dat besef ik, ik leef nu. Ik moet de consequenties van mijn actie aanvaarden."

Assistent Aleksandar Rankovic neemt voorlopig de taken van Fraser over. De Domstedelingen hervatten de Eredivisie op 8 januari met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

Eerder

Aanbevolen artikelen