NAC-keeperstrainer Babos (48) noodgedwongen reserve in KKD-duel

De 48-jarige Gábor Babos maakt vrijdagavond mogelijk zijn rentree in Nederlandse betaald voetbal. De voormalig doelman en huidig keeperstrainer van NAC Breda moet bij de Brabantse club op de bank plaatsnemen omdat twee doelmannen ziek zijn.

Wanneer Babos vrijdagavond in het Keuken Kampioen Divisie-duel met Almere City in actie moet komen, wordt hij de oudste speler die een wedstrijd in het Nederlandse betaald voetbal heeft gespeeld. Dat record is sinds 1991 in handen van voormalig Telstar-doelman Paul van der Meeren. Hij stond destijds op 47-jarige leeftijd onder de lat.