Ajax-verdediger Kaplan opnieuw maanden uit de roulatie door zware blessure

Ahmetcan Kaplan komt de komende maanden niet in actie voor Ajax. De verdediger heeft op de training een blessure opgelopen aan zijn linkerknie en is langdurig uitgeschakeld.

Kaplan was inmiddels hersteld van die kwetsuur en was met Ajax op trainingskamp in het Spaanse Marbella. De stopper deed een helft mee in de recente oefenduels met Blackburn Rovers (0-2-verlies) en FC Volendam (5-4-winst).