Voormalig PSV'er Farfán (38) stopt: 'Ik heb mijn dromen waargemaakt'

Jefferson Farfán heeft vrijdag op 38-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière gezet. De Peruaanse aanvaller won tussen 2004 en 2008 viermaal de landstitel met PSV.

Farfán bedankt op sociale media zijn fans voor de steun tijdens zijn loopbaan. "Na zoveel plezier en mijn grootste dromen waar te hebben gemaakt, is nu de tijd gekomen om deze mooie fase van mijn leven af ​​te sluiten."

De aanvaller speelde sinds maart 2021 in eigen land voor Alianza Lima, de club waar hij vanaf 2001 furore maakte. In 2004 verdiende hij een transfer naar PSV, waar hij 67 doelpunten maakte in 170 duels.