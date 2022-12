Dak ADO-stadion voldoet niet aan veiligheidseisen, geen duels bij storm

Delen van het dak van het Bingoal Stadion van ADO Den Haag voldoen bij storm niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Daardoor mogen er bij windkracht 8 of hoger geen duels worden gespeeld in het stadion, meldt de gemeente Den Haag vrijdag.

ADO heeft het nieuws "met verbijstering" ontvangen. "Slechts twee jaar geleden heeft er nog een onderzoek plaatsgevonden naar de veiligheid van de draagconstructie van het dak. Daarbij werd na onderzoek (drie maanden later) de conclusie getrokken dat het stadion voldoet aan alle wettelijke veiligheidseisen", schrijft de club in een verklaring.

De club gaat in gesprek met de gemeente (die de eigenaar en verhuurder van het stadion is), de supportersvereniging en andere betrokkenen. Het is volgens ADO nog te voorbarig om iets te zeggen over de exacte consequenties.