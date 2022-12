Trainer en oud-speler Sinisa Mihajlovic (53) overleden aan gevolgen leukemie

De Servische voetbaltrainer en oud-speler Sinisa Mihajlovic is vrijdag overleden aan de gevolgen van leukemie. De voormalig coach van onder meer AC Milan, Torino en Bologna werd 53 jaar.

"Sinisa was een buitengewone en professionele man", schrijft de familie van Mihajlovic in een verklaring. "Hij was altijd goed voor iedereen en heeft moedig gevochten tegen een vreselijke ziekte. We danken de doktoren en verpleegkundigen, die hem door de jaren heen met liefde en respect hebben behandeld."