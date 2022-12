Pauw ontkent beschuldigingen in rapport over wangedrag in vrouwenvoetbal VS

Vera Pauw ontkent dat ze zich als coach van Houston Dash schuldig heeft gemaakt aan onder meer bodyshaming. De oud-bondscoach van de Oranjevrouwen wordt daarvan beschuldigd in een tweede rapport over wangedrag in het Amerikaanse vrouwenvoetbal.

"Allereerst wil ik mijn teleurstelling uitspreken over de manier waarop dit onderzoek is uitgevoerd", schrijft Pauw vrijdag in een uitgebreide verklaring op Twitter. "En ook over de manier waarop ik ben behandeld toen ik probeerde mee te werken."

"Volgens het rapport heb ik geweigerd mee te werken, maar dat is niet waar. Ik heb een uitnodiging voor een videogesprek geaccepteerd en gevraagd dit gesprek op te nemen. Maar ze zeiden dat dit niet mogelijk was en ze weigerden een van mijn vragen te beantwoorden tijdens het gesprek."

De 59-jarige Pauw was van november 2017 tot september 2018 trainer van Houston Dash. Ze zou zich schuldig hebben gemaakt aan het maken van opmerkingen over het gewicht van sommige speelsters.

Vera Pauw is op dit moment bondscoach van de Ierse vrouwen. Foto: Getty Images

'Ik heb een brief van dertien pagina's geschreven'

Ook zou de huidige bondscoach van de Ierse vrouwen hebben geprobeerd om invloed uit te oefenen op de eetgewoonten van de speelsters. Volgens het rapport ontmoedigde ze hen fruit te eten vanwege het suikergehalte en noemde ze speelsters "te dik". Een van de speelsters zou door de opmerkingen last hebben gehad van een eetstoornis.

"Ik heb een brief van dertien pagina's geschreven om mijn ervaringen van mijn tijd bij Houston te delen", laat Pauw weten. "Maar ook daar kreeg ik geen antwoord op."

"Ik spreek alle beschuldigingen tegen over mijn periode bij Houston Dash. Het welzijn van speelsters heb ik altijd van groot belang gevonden. Om te suggereren dat ik aan bodyshaming heb gedaan, is een belediging van mijn persoonlijke waarden en mijn gedrag als coach. Ik kan deze beschuldiging niet onbetwist laten."

De Ierse voetbalbond FAI schaart zich achter Pauw. De FAI schrijft in een verklaring dat het rapport vooraf niet is gedeeld met de bond of met de Nederlandse coach zelf. "De FAI blijft Vera en haar team steunen, terwijl ze zich voorbereiden op het WK van 2023."

In oktober was de conclusie van een onafhankelijk onderzoek dat misbruik en wangedrag in de top van het Amerikaanse vrouwenvoetbal "systematisch" is geworden. Het onderzoek werd ingesteld nadat een jaar geleden wangedrag van coach Paul Riley naar buiten was gekomen. Magazine The Athletic bracht destijds aan het licht dat Riley twee speelsters seksueel had misbruikt.

Eerder

Aanbevolen artikelen