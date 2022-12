Busquets (34) een van laatste oudgedienden die stopt als Spaans international

Sergio Busquets heeft vrijdag een punt achter zijn loopbaan als international van Spanje gezet. De middenvelder van FC Barcelona vindt het na ruim dertien jaar en 143 wedstrijden mooi geweest.

Busquets is een van de laatste wereldkampioenen van 2010 die afzwaait bij Spanje. De enige die nog niet heeft bedankt is Sergio Ramos, al ontbrak de verdediger van Paris Saint-Germain in de selectie voor het WK voetbal in Qatar.

De laatste actie van Busquets in het shirt van Spanje was zijn gekeerde inzet tijdens de dramatisch verlopen penaltyreeks tegen Marokko in de achtste finales van dat WK. Na een 0-0-gelijkspel benutten de Spanjaarden niet één strafschop.

Naast de wereldtitel in 2010 pakte Busquets in 2012 ook de Europese titel met Spanje. Hij maakte zeven eindtoernooien mee met zijn land: vier WK's en drie EK's. "Het was een eer om mijn land te vertegenwoordigen en naar de top te brengen, aanvoerder te zijn en zoveel wedstrijden te spelen", zegt hij in een verklaring op Instagram.

"De ene keer met meer succes dan de andere keer, maar ik heb altijd alles gegeven. We hebben elkaar altijd geholpen om voor ons doel te vechten. Het waren unieke, onvergetelijke en historische ervaringen."

Naar verluidt beslist Busquets op korte termijn ook over zijn toekomst bij Barcelona. De ervaren middenvelder heeft een aflopend contract bij de club waarmee hij veel successen vierde. Naar verluidt kan hij naar Inter Miami verkassen.

De laatste daad van Sergio Busquets als international: een gemiste penalty tegen Marokko. Foto: Getty Images

