Marokko organiseert begin volgend jaar WK voor clubs, 32 deelnemers in 2025

Marokko is vrijdag door de FIFA aangewezen als organisator van het WK voor clubteams in 2023. Ook maakte de wereldvoetbalbond bekend dat het toernooi in 2025 met 32 clubs wordt afgewerkt.

Het WK voor clubteams in Marokko staat van 1 tot en met 11 februari op het programma. Het is de derde keer dat het Afrikaanse land, dat op het WK voetbal in Qatar stuntte met een halvefinaleplek, het toernooi organiseert. Ook in 2013 en 2014 was het land gastheer.

Aan het WK voor clubteams doen de zes kampioenen van de verschillende continenten en de kampioen van het organiserende land mee. Real Madrid is als winnaar van de Champions League de vertegenwoordiger van Europa.

Andere deelnemers zijn Flamengo (Zuid-Amerika), Wydad Casablanca (Afrika), Seattle Sounders (Noord- en Centraal-Amerika) en Auckland City (Oceanië). De kampioenen van Azië en Marokko zijn nog niet bekend.

Chelsea won begin dit jaar in de Verenigde Arabische Emiraten de laatste editie van het WK voor clubteams. De Engelsen waren in de finale na verlenging te sterk voor het Braziliaanse Palmeiras (2-1).

FIFA-voorzitter Gianni Infantino kondigde een groot aantal nieuwe plannen aan op een persconferentie. Foto: Getty Images

WK voor clubteams krijgt in 2025 32 deelnemers

Het WK voor clubteams wordt komend jaar nog met zeven deelnemers afgewerkt, maar in 2025 ziet de opzet er heel anders uit. FIFA-voorzitter Gianni Infantino liet op een persconferentie weten dat dan maar liefst 32 clubs zullen meedoen.

De plannen voor een uitgebreid WK voor clubteams zijn er al langer. Infantino kondigde de nieuwe opzet in maart 2019 al aan, maar vanwege de coronapandemie moest de uitvoering worden uitgesteld.

Het is nog niet bekend welk land in 2025 het eerste uitgebreide WK voor clubteams gaat organiseren. Ook moet nog meer duidelijk worden over het deelnemersveld.

Naast de plannen voor de uitbreiding van het WK voor clubteams wordt de voetbalkalender vanaf 2024 nog voller. Infantino introduceerde op de persconferentie ook de World Series Events, een nieuw vriendschappelijk landentoernooi.

Daarbij nemen vier landen uit vier verschillende continenten het tegen elkaar op. Het toernooi zal om de twee jaar in maart worden gespeeld.

