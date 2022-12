Miedema in tranen van het veld gedragen na blessure in CL-duel Arsenal

Vivianne Miedema heeft zich donderdag geblesseerd tijdens een Champions League-wedstrijd van Arsenal. De Nederlandse spits moest met een brancard van het veld worden gedragen en liet daarbij haar tranen de vrije loop.

Miedema liep de blessure op aan het einde van de eerste helft van het Champions League-duel tussen Arsenal en Olympique Lyonnais. De 26-jarige aanvaller wilde de bal onderscheppen, maar leek daarbij iets in haar been te overstrekken.

Het publiek in Londen werd er stil van. Het been van Miedema werd stevig ingepakt, waarna ze per brancard van het veld werd gedragen. De spits was daarbij in tranen.

Het is nog niet bekend hoe ernstig de blessure is. Op 20 juli 2023 begint in Australië en Nieuw-Zeeland het WK voetbal voor vrouwen. Het Nederlands elftal heeft zich voor dat toernooi geplaatst.

De wedstrijd tussen Arsenal en Olympique Lyonnais, waar Damaris Egurrola en Danielle van de Donk in de basis staan, is nog bezig. Op het moment van de blessure stonden de Franse vrouwen met 0-1 voor.

