Herstelde Wijnaldum traint na bijna vier maanden weer mee bij AS Roma

Georginio Wijnaldum heeft een mijlpaal bereikt in de revalidatie van zijn gebroken scheenbeen. De 32-jarige middenvelder maakte donderdag zijn rentree op het trainingsveld bij zijn club AS Roma.

"Het beste gevoel... eindelijk terug op het veld voor de training", twitterde de 86-voudig international, die door de zware blessure het WK in Qatar miste.

Wijnaldum liep de breuk in augustus tijdens een training op. AS Roma, dat de oud-speler van onder meer Feyenoord, PSV en Liverpool huurt van Paris Saint-Germain, verwachtte hem pas in januari terug. Wijnaldum is op de dag van zijn terugkeer bij de selectie ook meteen meegereisd naar het trainingskamp van de Italiaanse club in Portugal.

Wijnaldum liep zijn blessure iets meer dan twee weken geleden op, nadat hij op huurbasis was overgestapt van Paris Saint-Germain naar de club in de Italiaanse hoofdstad. Hij viel pas één keer in voor Roma.

Een aantal maanden voor zijn blessure raakte Wijnaldum zijn plek kwijt in de Oranjeselectie. Volgens bondscoach Louis van Gaal leverde de middenvelder te weinig bij zijn toenmalige werkgever Paris Saint-Germain.

