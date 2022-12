Jong PSV en Jong Ajax spelen gelijk in vermakelijk Keuken Kampioen Divisie-duel

Jong PSV en Jong Ajax hebben donderdag met 2-2 gelijkgespeeld in een levendig Keuken Kampioen Divisie-duel. Het publiek in het ijskoude Philips Stadion zag enkele mooie goals voorbijkomen.

Jaydon Banel bracht de bezoekers uit Amsterdam voor rust op voorsprong. Met zijn eerste poging ramde hij Jong PSV-verdediger Livano Comenencia tegen de vlakte, waarna hij uit de rebound de 0-1 binnenschoot.

Jong PSV kwam in de tweede helft op 1-1. Mathijs Tielemans nam een corner, kreeg de bal via een ingestudeerde variant terug en rondde af met een kiezelhard schot in het dak van het doel.

Enkele minuten later nam Jong Ajax opnieuw de leiding. Silvano Vos deed dat op fraaie wijze. Hij kapte zijn man uit op de rand van het zestienmetergebied en schoot vervolgens beheerst raak: 1-2.

De 2-2 was de opmerkelijkste goal van de avond. De corner van Mylian Jiménez viel namelijk pardoes in één keer binnen, waarbij Jong-Ajax keeper Charlie Setford er niet overtuigend uitzag. Daarna werd er niet meer gescoord in Eindhoven.

Het Jong PSV van trainer Adil Ramzi bezet na het gelijkspel de tiende plek. Het Jong Ajax van coach John Heitinga staat twaalfde. Vrijdag worden nog zeven Keuken Kampioen Divisie-duels afgewerkt. Roda JC-PEC Zwolle en Jong FC Utrecht-Jong AZ zijn afgelast vanwege een bevroren veld.

