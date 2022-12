Beerensteyn trefzeker bij ruime zege Juventus in sneeuwduel Champions League

Juventus heeft donderdag in de Women's Champions League met 5-0 gewonnen van FC Zürich. Lineth Beerensteyn nam een goal voor haar rekening in de wedstrijd die vanwege sneeuwval drie kwartier later begon. Bayern rekende met 0-4 af met Rosengard.

Vlak voor de aftrap bij Juventus-FC Zürich lag er te veel sneeuw op het veld in Turijn. De wedstrijd werd uitgesteld, zodat het gras eerst schoongeveegd kon worden.

Toen dat eenmaal gebeurd was, had Juventus geen kind aan de bezoekers uit Zwitserland. Al binnen twee minuten bracht Cristiana Girelli de ploeg van Joe Montemurro op voorsprong. Beerensteyn verdubbelde niet veel later de marge door de bal behendig bij de eerste paal binnen te tikken.

Daarna eiste Girelli weer alle aandacht op. De Italiaanse trof voor rust nogmaals het doel en voegde daar in de tweede helft twee goals aan toe. Zo nam Girelli vier van de in totaal vijf doelpunten voor haar rekening. Daar zaten wel twee strafschoppen tussen.

Juventus staat ondanks de zege nog altijd slechts derde in groep C. Het Arsenal van Vivianne Miedema gaat aan kop, gevolgd door Olympique Lyonnais van Damaris Egurrola en Danielle van de Donk. Deze twee ploegen treffen elkaar later op de avond.

Bayern won met ruime cijfers van Rosengard. Foto: Reuters

Bayern kijkt geïnteresseerd naar ander duel

Bayern boekte een ruime thuiszege op Rosengard. Tainara de Souza da Silva bracht de Duitse vrouwen voor rust op voorsprong. In de tweede helft liep Bayern uit naar een afgetekende overwinning door treffers van Sydney Lohmann, Georgia Stanway en Julia Landenberger.

Het Rosengard van de Nederlandse trainer Renée Slegers had daar weinig tegen in te brengen. De Zweedse ploeg staat na vijf nederlagen troosteloos onderaan in groep D.

Bayern gaat met twaalf punten fier aan kop. Als Benfica later op de avond punten laat liggen tegen Barcelona, heeft de ploeg van trainer Jens Scheuer zich geplaatst voor de knock-outfase.

