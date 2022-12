Beerensteyn scoort in sneeuwduel Juventus, uitzege Egurrola en Van de Donk

Juventus heeft donderdag in de Women's Champions League met 5-0 gewonnen van FC Zürich. Lineth Beerensteyn nam een goal voor haar rekening in de wedstrijd die vanwege sneeuwval later begon. Damaris Egurrola en Danielle van de Donk wonnen met Olympique Lyonnais op bezoek bij Arsenal: 0-1.

In die wedstrijd liep Arsenal-spits Vivianne Miedema een blessure op. Ze moest in tranen van het veld gedragen worden. Toen stond de eindstand in Londen al op het bord: Olympique Lyonnais won het duel met 0-1 door een eigen doelpunt van Frida Leonhardsen-Maanum.

Bij Olympique Lyonnais waren er basisplaatsen voor twee Nederlandse vrouwen. Egurrola speelde de hele wedstrijd mee, terwijl Van de Donk halverwege werd vervangen.

Juventus-FC Zürich begon later, want er moest sneeuw van het veld geveegd worden. Toen dat eenmaal gebeurd was, had Juventus geen kind aan de bezoekers: 5-0. Cristiana Girelli eiste met vier goals de hoofdrol op. Beerensteyn scoorde ook, door de bal behendig binnen te tikken.

Met nog één speelronde te gaan is het spannend in groep C. Arsenal en Olympique Lyonnais hebben allebei tien punten, op de voet gevolgd door Juventus, dat acht punten heeft. FC Zürich staat met nul punten onderaan.

Bayern won met ruime cijfers van Rosengard. Foto: Reuters

Bayern en Barcelona geplaatst voor knock-outfase.

In groep D boekte Bayern München een ruime 4-0-thuiszege op Rosengard. Tainara de Souza da Silva bracht de Duitse vrouwen voor rust op voorsprong. In de tweede helft liep Bayern uit naar een afgetekende overwinning door treffers van Sydney Lohmann, Georgia Stanway en Julia Landenberger.

Barcelona rekende met 6-2 af met Benfica. De Spaanse treffers werden gemaakt door Irene Paredes, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Ana-Maria Crnogorcevic, Ana Seica (eigen doelpunt) en Mariona Caldentey. Jessica Silva en Cloe Lacasse namen de Portugese goals voor hun rekening.

Bayern en Barcelona zijn daarmee allebei met nog één wedstrijd te gaan geplaatst voor de knock-outfase. Benfica en Rosengard zijn uitgeschakeld.

