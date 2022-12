Twee wedstrijden in Keuken Kampioen Divisie afgelast vanwege bevroren veld

Twee Keuken Kampioen Divisie-duels zijn afgelast vanwege de kou. Roda JC-PEC Zwolle en Jong FC Utrecht-Jong AZ gaan vrijdagavond niet door, omdat de velden bevroren zijn.

De KNVB heeft donderdag het veld van Roda JC afgekeurd. Daarom is er een streep gehaald door de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle, die voor vrijdag 20.00 uur gepland stond. Er is in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade geen veldverwarming. Bovendien houdt de vorst het komende etmaal aan.