Alderweireld wil ondanks teleurstellend WK door als international van België

Toby Alderweireld is ondanks het voor België teleurstellend verlopen WK voetbal in Qatar niet van plan te stoppen als international. De 33-jarige verdediger van Royal Antwerp wil doorgaan zolang hij fit is.

"Ik speel zo graag voor mijn land en zolang ik het fysiek kan opbrengen, wil ik doorgaan", zei Alderweireld donderdag op een persconferentie bij zijn club. Na een goed gesprek met zijn familie heeft de verdediger besloten zich beschikbaar te blijven stellen voor de 'Rode Duivels'.

Alderweireld, die in 2009 zijn debuut maakte voor België, is blij met zijn eigen inbreng op het WK. "Ik heb mijn eigen toernooi geanalyseerd en denk dat ik tevreden kan zijn over mijn niveau. Het is dan moeilijk om afscheid te nemen. Zolang ik het fysiek kan opbrengen, wil ik doorgaan en mijn land helpen."

De oud-Ajacied zei na het WK dat hij ging nadenken over zijn toekomst bij België. "Ik denk dat ik ook volgend EK nog kan brengen wat ik dit WK gebracht heb", is nu de conclusie van Alderweireld.

Toby Alderweireld en bondscoach Roberto Martínez na de uitschakeling op het WK in Qatar. Foto: Getty Images

Alderweireld kijkt niet meer naar WK

België strandde op het WK na drie teleurstellende wedstrijden in de groepsfase. De 31-jarige routinier Eden Hazard zette vervolgens een punt achter zijn interlandloopbaan. Jan Vertonghen (35), Dries Mertens (35) en Axel Witsel (33), enkele andere spelers van de zogeheten 'gouden generatie', hebben nog geen besluit genomen over hun toekomst.

Bondscoach Roberto Martínez besloot te vertrekken na het WK. "Ik heb hem bedankt voor de afgelopen zes jaren. Dat is toch een groot onderdeel van mijn carrière geweest", zei Alderweireld daarover. "Op lange termijn zullen we wel beseffen wat Martínez heeft betekend voor het Belgische voetbal. Hij deed veel meer dan alleen de Rode Duivels."

De WK-uitschakeling dreunt nog na bij de 127-voudig international. "Ik kijk geen enkele WK-wedstrijd. Niet omdat ik geen liefhebber ben, maar gewoon omdat het pijn doet. Je wilt daar zelf staan. Maar ik besef ook dat zulke teleurstellingen bij het leven horen. Daarmee moet je kunnen omgaan."

Argentinië en Frankrijk staan zondag tegenover elkaar in de WK-finale. Een dag eerder strijden Marokko en Kroatië om de derde plek.

