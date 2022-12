Verheydt wil na 'goed gesprek' met trainer Advocaat tóch bij ADO blijven

Delen via E-mail

Thomas Verheydt blijft toch voor ADO Den Haag voetballen. De aanvaller had het een maand geleden helemaal gehad met zijn club. Maar donderdag vertelt Verheydt dat de plooien zijn gladgestreken tijdens een gesprek met trainer Dick Advocaat.

Het is nog onduidelijk of dit ook geldt voor Ricardo Kishna, die een maand geleden met hetzelfde statement als Verheydt kwam. De twee spitsen zeiden hun club niet meer te herkennen en wilden zo snel mogelijk vertrekken.

Verheydt is nu dus van dat besluit teruggekomen. "Ik heb een goed gesprek met de trainer gehad en wil het seizoen goed afmaken hier", zegt de dertigjarige Hagenaar tegen Omroep West .

Toen Verheydt en Kishna hun wens om te vertrekken een maand geleden bekendmaakten, was Dirk Kuijt nog trainer van ADO. De club bekleedde een dramatische zeventiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. Ruim een week later werd Kuijt ontslagen en Advocaat als opvolger aangesteld.