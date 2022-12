Succestrainer Oosting blijft RKC Waalwijk komende twee seizoenen trouw

Joseph Oosting heeft zijn aflopende contract bij RKC Waalwijk donderdag met twee jaar verlengd. De vijftigjarige trainer werkt al anderhalf jaar met succes bij de Eredivisionist uit Noord-Brabant.

Oosting kwam in de zomer van 2021 over van Vitesse, waar hij assistent-trainer was. In zijn eerste seizoen bij RKC werd de club knap tiende, dicht bij de plaatsen voor Europees voetbal. Halverwege dit seizoen bezet de club eveneens de tiende plek.