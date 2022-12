Real Madrid betaalt tientallen miljoenen voor Braziliaans toptalent Endrick (16)

Delen via E-mail

Real Madrid heeft zich donderdag verzekerd van de komst van het Braziliaanse toptalent Endrick. De zestienjarige aanvaller komt in de zomer van 2024 over van Palmeiras en kost 'De Koninklijke' tientallen miljoenen.

Palmeiras-voorzitter Leila Pereira spreekt van "de grootste deal ooit in het Braziliaanse voetbal". "De transfersom past bij het enorme talent van Endrick en het bedrag dat we bij de start van de onderhandelingen voor ogen hadden."

Naar verluidt had Endrick ook de mogelijkheid om naar Chelsea of Paris Saint-Germain te verkassen. Hij zou voor Real hebben gekozen vanwege zijn landgenoten Vinícius Júnior en Rodrygo, die doorbraken in Madrid.