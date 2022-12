Voormalig NAC-verdediger Pablo Marí hervat training zeven weken na steekpartij

Delen via E-mail

Voormalig NAC Breda-aanvoerder Pablo Marí heeft zeven weken nadat hij werd neergestoken de training hervat bij zijn club AC Monza. Dat laat hij donderdag op sociale media weten. De verdediger werd eind oktober aangevallen in een winkelcentrum in Milaan.

Na zijn periode in Nederland kwam Marí in 2019 bij Arsenal terecht. Sinds begin dit jaar verhuurt de Engelse topclub de verdediger aan Serie A-club Monza, waar hij basisspeler is.