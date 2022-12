FIFA staat grotere selecties op WK vrouwenvoetbal niet toe, KNVB teleurgesteld

De selecties op het WK vrouwenvoetbal van volgend jaar blijven uit 23 speelsters bestaan. De FIFA heeft een verzoek om een grotere groep mee te nemen afgewezen. De KNVB, een van de bonden die het verzoek hadden ingediend, is teleurgesteld.

Onder meer Nederland, Duitsland en het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman pleitten voor een selectie van 26 speelsters op het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland. Bij het WK voor mannen in Qatar zijn door de FIFA wél selecties van 26 spelers toegestaan.

De FIFA zou in het besluit onder meer hebben laten meewegen dat het vrouwen-WK 'gewoon' na het reguliere seizoen plaatsvindt, in tegenstelling tot de huidige editie bij de mannen.

De KNVB is teleurgesteld dat het verzoek, dat de bond in november samen met zeven andere landen indiende, is afgewezen. "Voor een aantal speelsters zou het aankomende WK het vijfde grote toernooi in zeven jaar tijd zijn", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.