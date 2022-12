UEFA mag Super League-clubs bestraffen volgens advies aan Europees Hof

De UEFA en de FIFA mogen clubs bestraffen die besluiten mee te doen aan een Super League. De straffen zijn dan niet in strijd met de Europese grondwet. Dat staat in een rapport van een onafhankelijke adviseur aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

"De European Super League Company (ESLC) mag een eigen onafhankelijke voetbalcompetitie oprichten buiten de UEFA en de FIFA. Maar clubs kunnen dan niet deelnemen aan competities die de FIFA en de UEFA organiseren, zonder dat die bonden daar toestemming voor hebben gegeven", zo staat er in het advies.

Het advies is een kleine tegenvaller voor de voorstanders van een Super League. Het is immers minder aanlokkelijk geworden om een dergelijke competitie op te starten. Wel gaat het om een niet-bindend advies. Een officiële uitspraak van het Hof van Justitie volgt pas in mei 2023.

Het idee van een Super League bestond al langer, maar werd in april 2021 concreet toen twaalf Europese topclubs aankondigden een exclusieve competitie voor de eliteclubs op te starten. Het plan stuitte op veel verzet bij supporters, waardoor bijna alle clubs zich enkele dagen later al terugtrokken. Alleen FC Barcelona, Real Madrid en Juventus deden nooit afstand van de Super League.

Niet alleen de fans waren woedend. De UEFA en de FIFA dreigden spelers en ploegen te straffen die zouden meedoen aan een dergelijke competitie. De UEFA zou clubs bijvoorbeeld kunnen uitsluiten van deelname aan de Champions League en de FIFA kan spelers van een WK weren.

Vanaf dat moment werd het Hof van Justitie van de Europese Unie in de soap betrokken. Een Spaanse rechter wilde, op basis van een verzoek van de ondernemingskamer in Madrid, weten of de dreigementen van de UEFA en de FIFA in strijd zijn met de Europese wetgeving over vrije concurrentie. Dat is volgens het advies dus niet het geval.

UEFA en KNVB juichen advies toe

De UEFA is in een verklaring logischerwijs positief over het advies aan het Hof van Justitie. "We blijven verenigd en standvastig in onze strijd tegen de Super League of vergelijkbare plannen die het volledige Europese ecosysteem bedreigen", zegt de Europese voetbalbond.

Ook de KNVB juicht het niet-bindende advies toe. De Nederlandse voetbalbond trekt de komende tijd samen op met de UEFA en andere voetbalbonden om de exacte juridische betekenis en consequenties van dit advies goed te begrijpen.

"We zijn tegen de Super League, omdat dit een gesloten topcompetitie is waarbij de genoemde uitgangspunten verdwijnen", benadrukt de KNVB in een verklaring.

"Ook minister Conny Helder (Sport) sprak - net als andere Europese ministers - zich eerder kritisch uit over de Super League en de gevolgen die dit kan hebben voor de organisatie van de sport. We zijn blij dat het Europese Hof dit nu ook onderkent in de voorlopige zienswijze."

