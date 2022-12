Assistent-trainer Rankovic vervangt vertrokken Fraser voorlopig bij FC Utrecht

Assistent-trainer Aleksandar Rankovic neemt voorlopig de honneurs waar bij FC Utrecht als vervanger van de ontslagen Henk Fraser. Dat hebben de Domstedelingen donderdag bekendgemaakt.

De 44-jarige Rankovic wordt op de trainingen bijgestaan door de andere assistenten Twan Scheepers en Urby Emanuelson. Hij staat ook voor de groep als FC Utrecht zaterdag een oefenwedstrijd tegen het Zwitserse Servette FC speelt.

De afgelopen jaren was Rankovic een trouwe assistent van Fraser. De Serviër was ook zijn rechterhand bij Vitesse en Sparta Rotterdam. Hij toonde zich altijd solidair met Fraser, die hem afgelopen zomer ook meenam toen hij werd aangesteld bij FC Utrecht. Rankovic was in zijn loopbaan alleen enkele maanden hoofdtrainer bij ADO Den Haag.

Woensdag werd bekend dat Fraser per direct is vertrokken bij de Eredivisionist vanwege een incident dat zaterdag plaatsvond op het trainingsveld. Daarbij vertoonde de coach grensoverschrijdend gedrag. Fraser besloot daarop om zijn contract in te leveren.

"Dit is me als trainer nog nooit overkomen. Het past niet bij mij en het past niet bij de club. Ik heb de club hiermee beschadigd en dat doet velen, en ook mij, pijn", zei Fraser. Volgens verschillende media zou de coach de Duitser Amin Younes bij de keel hebben gegrepen. Dat wordt niet door de club bevestigd.

Het is niet duidelijk op welke termijn FC Utrecht een nieuwe hoofdtrainer hoopt te presenteren. De subtopper, op dit moment de nummer zeven in de Eredivisie, vervolgt het Eredivisie-seizoen op 8 januari met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

