Streppel stopt als trainer Roda JC en wordt technisch manager bij Helmond Sport

Jurgen Streppel stopt verrassend als trainer van Roda JC. De 53-jarige coach verruilt de club uit Kerkrade voor zijn oude liefde Helmond Sport, waarbij hij als technisch manager aan de slag gaat.

Streppel keert na elf jaar terug bij Helmond Sport, waarvoor hij actief was als speler en trainer. Hij tekent naar verluidt een contract voor 5,5 jaar bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie, die zelf alleen van een "meerjarig contract" spreekt.

De 53-jarige Streppel was sinds de zomer van 2020 actief als trainer van Roda en had nog een contract tot medio 2024. Hij leidde de Limburgse club twee keer naar de play-offs, maar in beide gevallen bleef promotie naar de Eredivisie uit.

"Het is vaak zo'n cliché, maar mede door het vertrouwen dat ik vanuit alle geledingen heb gevoeld, was dit een enorm moeilijke beslissing", zegt Streppel over zijn vertrek bij Roda. "Uiteraard speelt mijn nieuwe functie een belangrijke rol, maar als ik compleet eerlijk ben, is het ook voor een deel een gevoelskwestie. Ik kon het aanbod van mijn oude club niet weerstaan."

Roda JC is overvallen door het nieuws. "We waren nog lang niet op elkaar uitgekeken en hadden een duidelijke ambitie waar te maken", reageert algemeen directeur Jordens Peters. "Niet iedereen ziet wat er allemaal achter de schermen gebeurt, maar we hebben de weg omhoog te pakken. De regio staat weer achter de club en daar had Jurgen een belangrijk aandeel in."

Streppel, die in het verleden ook trainer van Willem II en sc Heerenveen was, zit vrijdag voor de laatste keer als eindverantwoordelijke op de bank bij Roda JC. De nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie speelt dan in eigen huis tegen PEC Zwolle. Helmond Sport bezet de achttiende plek.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen