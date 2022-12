Berlusconi zorgt voor ophef door spelers Monza 'bus vol prostituees' te beloven

De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi heeft de nodige ophef veroorzaakt met een toespraak tijdens het kerstdiner van AC Monza. De eigenaar van de Serie A-club beloofde de spelers een "bus vol prostituees" bij een zege op AC Milan of Juventus.

"Jullie gaan nu tegen Milan en Juventus spelen", zei de 86-jarige Berlusconi. "Als het jullie lukt om van deze grote clubs te winnen, stuur ik een bus vol prostituees naar de kleedkamer."

De uitspraak leidde tot gelach en applaus van de aanwezige spelers, officials en sponsoren. Vervolgens verschenen beelden van de toespraak op sociale media en ontstond de nodige kritiek.

Onder anderen senator Daniela Sbrollini van de partij Italia Viva liet van zich horen. "Het is de gebruikelijke vrouwonvriendelijke taal van Berlusconi. Een grap met een slechte smaak die je sprakeloos maakt", schreef Sbrollini woensdag op Twitter.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de toespraak van Silvio Berlusconi te bekijken.

'Ik heb medelijden met deze critici'

Berlusconi reageerde even later op de kritiek. "Ik had niet gedacht dat een simpele, speelse kleedkamergrap zulke kwaadaardige reacties zou oproepen. Ik heb medelijden met deze critici. Misschien is het gewoon hun totale gebrek aan humor waardoor ze zo verdrietig en onnodig gemeen zijn om mij aan te vallen."

Het is niet de eerste keer dat Berlusconi voor opschudding zorgt. In 2011 werd hij ervan beschuldigd seks te hebben gehad met een minderjarige prostituee tijdens een van zijn bungabungafeestjes. Dat zijn seksfeestjes bij een rijke gastheer, waarbij jonge vrouwen een striptease of een erotische dans uitvoeren. In 2015 werd de politicus daarvan in hoger beroep vrijgesproken.

Berlusconi was van 1986 tot en met 2017 voorzitter van AC Milan. Sinds 2018 is hij eigenaar van Monza. Die club promoveerde afgelopen zomer voor het eerst in zijn 110-jarige geschiedenis naar de Serie A, waarin Monza momenteel veertiende staat.

