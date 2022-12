Aanvoerder Schöne (36) verlengt contract bij NEC: 'Hij neemt spelers bij de hand'

Lasse Schöne heeft zijn contract bij NEC met een jaar verlengd. De 36-jarige middenvelder ligt nu tot de zomer van 2024 vast bij de huidige nummer negen van de Eredivisie.

"Ik voel me nog altijd erg fit en dat heeft er mede voor gezorgd dat ik heb besloten om er nog een seizoen aan vast te plakken. Het vertrouwen dat de club in me heeft uitgesproken was een andere belangrijke factor. Ik voel me hier thuis."