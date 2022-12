Fortuna pikt verdediger Radic transfervrij op na geslaagde proefperiode

Delen via E-mail

Fortuna Sittard heeft zich woensdag versterkt met de transfervrije Stipe Radic. De 22-jarige centrale verdediger tekent tot medio 2024 bij de huidige nummer twaalf van de Eredivisie, met een optie voor een extra seizoen.

Radic was transfervrij na zijn vertrek bij het Belgische Beerschot afgelopen zomer. Hij trainde de afgelopen twee weken al mee met de ploeg van trainer Julio Velázquez. De voormalige jeugdinternational van Kroatië kwam tijdens het trainingskamp van de Limburgse club in actie tegen Adana Demirspor en Livingston.

Technisch manager Sjoerd Ars is blij dat Fortuna met de komst van Radic een extra optie in de defensie heeft. "Het aantrekken van een talentvolle centrale verdediger was een van onze wensen deze winterse transferperiode", zegt hij op de clubsite.