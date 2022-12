Trainer Fraser weg bij FC Utrecht na 'grensoverschrijdend' incident met speler

Henk Fraser en FC Utrecht zijn woensdag per direct uit elkaar gegaan. De trainer heeft zich volgens de club grensoverschrijdend gedragen tegen een speler. Volgens meerdere media gaat het om Amin Younes, die op huurbasis voor de Domstedelingen uitkomt.

FC Utrecht meldt dat er afgelopen zaterdag "een incident op het trainingsveld" heeft plaatsgevonden. Daarbij heeft Fraser "grensoverschrijdend gedrag" richting een speler vertoond.

Volgens AD en De Telegraaf is Younes de betreffende speler. De Duitse aanvaller zou zich op de training vervelend gedragen hebben, waarna Fraser hem bij de keel heeft gegrepen. Begin deze week is FC Utrecht in Spanje op trainingskamp gegaan. Daar kwam Fraser tot het besluit om op te stappen.

De 56-jarige Fraser steekt de hand in eigen boezem. "Dit is me als trainer nog nooit overkomen", zegt hij op de site van FC Utrecht. "Het past niet bij mij en het past niet bij de club. Ik heb de club hiermee beschadigd en dat doet velen - ook mij - pijn."

Fraser stond sinds afgelopen zomer aan het roer in Utrecht. De oud-prof kwam over van Sparta, waar hij vier jaar trainer was.

Fraser was assistent bij Oranje

Toen Fraser de overstap naar FC Utrecht maakte, was hij ook assistent van Louis van Gaal bij het Nederlands elftal en zou hij meegaan naar het WK in Qatar. De oefenmeester legde deze nevenfunctie op verzoek van zijn nieuwe werkgever naast zich neer.

Younes is eveneens bezig aan zijn eerste seizoen in Utrecht. De linksbuiten, die tussen 2015 en 2018 bij Ajax speelde, is gehuurd van Al Ettifaq uit Saoedi-Arabië. Younes moest zich in Utrecht tot dusver tevredenstellen met invalbeurten.

FC Utrecht staat zevende in de Eredivisie, die momenteel onderbroken is vanwege het WK in Qatar en de winterstop. Om 8 januari hervat FC Utrecht de competitie met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

