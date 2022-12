Ajax Vrouwen blijft dankzij nieuwe zege in spoor van koploper FC Twente

Delen via E-mail

Ajax Vrouwen heeft dinsdag de negende overwinning geboekt in de tiende competitiewedstrijd van het seizoen. Op sportpark De Toekomst werd PEC Zwolle met 2-0 verslagen.

De score werd in de eerste helft geopend door Tiny Hoekstra, die haar negende goal van het seizoen maakte. In de slotfase besliste Romée Leuchter de wedstrijd. Ze was al voor de twaalfde keer dit seizoen trefzeker.