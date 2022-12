Feyenoord dankzij vrije trap Taabouni te sterk voor Strasbourg in Algarve

Feyenoord heeft een oefenwedstrijd tegen het Franse RC Strasbourg dinsdagavond nipt gewonnen. De ploeg van trainer Arne Slot zegevierde met 1-0 in het Portugese Lagos, waar de Rotterdammers deze week op trainingskamp zijn.

Taabouni was een van de tien spelers die halverwege het veld in kwamen bij Feyenoord. Alleen doelman Ofir Marciano deed de hele wedstrijd mee.

Feyenoord is sinds maandag in de Algarve en blijft er tot en met zaterdag. Van de WK-gangers is alleen Alireza Jahanbakhsh meegereisd naar Portugal. De aanvaller werd met Iran in de groepsfase uitgeschakeld. Oranje-international Justin Bijlow en Sebastian Szymanski (Polen) hebben nog vrijaf.