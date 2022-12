Van Persie loopt op uitnodiging van Ten Hag week mee bij Manchester United

Robin van Persie loopt deze week op uitnodiging van trainer Erik ten Hag mee bij Manchester United. De topscorer aller tijden van Oranje krijgt een kijkje in het vak bij zijn voormalige club.

Momenteel is de oud-topaanvaller bij Feyenoord coach van de onder 16-ploeg. Daarnaast is hij veldtrainer bij het eerste elftal van de club waarbij hij zijn spelersloopbaan 3,5 jaar geleden afsloot.

Naast voor Feyenoord, United en Oranje kwam Van Persie uit voor Arsenal en Fenerbahçe. Met vijftig doelpunten in 102 interlands is hij topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.

Zes dagen eerder speelt United in de achtste finales van de League Cup. Burnley is dan de tegenstander op Old Trafford. Onlangs werd in oefenduels verloren van Cádiz (4-2) en Real Betis (1-0).