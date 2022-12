UEFA gaat niet mee in WK-trend en houdt vast aan relatief korte blessuretijd

De Europese voetbalbond UEFA is niet van plan om net als op het WK voetbal in Qatar enorme hoeveelheden blessuretijd bij te trekken. Dat bevestigt de organisator van de drie grote Europese clubtoernooien tegen NU.nl.

"Het is niet iets dat op dit moment op onze agenda staat", reageert de UEFA naar aanleiding van de recente ontwikkelingen op het WK in Qatar. Daar wilde wereldvoetbalbond FIFA de verloren speeltijd zorgvuldiger inhalen.

Scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina koos er zodoende met de FIFA voor het heft in eigen hand te nemen en niet te wachten op een besluit van de internationale spelregelcommissie IFAB. "Zeven, acht of negen minuten blessuretijd zal normaal worden", kondigde hij aan.

Met het toevoegen van de vele minuten blessuretijd lijkt de FIFA een eerste stap te hebben gezet naar zuivere speeltijd, iets waar al langer over wordt gerept. Gemiddeld duurde elke WK-wedstrijd dit toernooi meer dan vier minuten langer dan op het vorige WK, toen de VAR zijn intrede maakte.

UEFA-president Aleksander Ceferin zit niet te wachten op zulke lange wedstrijden als op dit WK. "Ik moet zeggen dat ik verrast was door de extreme hoeveelheden blessuretijd", zei hij eerder. "Ik denk niet dat dat de weg is die we moeten inslaan."

"Natuurlijk zijn er meer vertragingen door het aantal toegenomen wissels en de VAR-ingrepen, maar we moeten de juiste balans bewaken. Ik denk dat wij als UEFA al goed op weg zijn. We zullen het principe dat de FIFA op dit WK hanteert dan ook zeker niet volgen."

Op het WK in Qatar wordt beduidend meer blessuretijd bijgetrokken.

KNVB wil na het WK conclusies trekken

Gezien de uitspraken van de UEFA hoeven Ajax, PSV en Feyenoord na de WK-break in de Europa League niet op extreme hoeveelheden extra tijd te rekenen. Datzelfde geldt voor de Champions League-clubs en AZ, dat in de Conference League uitkomt.

In Nederland ligt dat in de tweede seizoenshelft mogelijk anders. De KNVB volgt de ontwikkelingen op het WK op de voet, laat de bond weten. Pas na afloop van het toernooi wil de Nederlandse bond conclusies trekken.

"We willen eerst het hele toernooi afwachten en gaan daarna evalueren", zegt een woordvoerder van de KNVB. "We willen kijken of het echt een trend is die zich doorzet."

De KNVB benadrukt dat er in Nederland al langer wordt gelet op het zorgvuldiger inhalen van verloren tijd. "Dat is ook het eerlijkste. Op die manier willen we aan spelers en coaches duidelijk maken dat tijdrekken niet loont."

Door de lange blessuretijd op het WK kon Wout Weghorst in de 101e minuut nog scoren tegen Argentinië. Foto: AP

