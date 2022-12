Neymar vrijgesproken van fraude bij transfer naar FC Barcelona in 2013

Een Spaanse rechtbank heeft Neymar dinsdag definitief vrijgesproken van fraude bij zijn transfer van Santos naar FC Barcelona in 2013. De Spaanse aanklager trok in oktober alle beschuldigingen tegen de Braziliaanse aanvaller al in.

Naast Neymar zijn ook onder anderen zijn ouders, hun bedrijf en de oud-voorzitters Sandro Rosell en Josep Maria Bartomeu van Barcelona vrijgesproken. De beschuldigingen tegen hen waren in oktober eveneens ingetrokken.

"Er zijn geen aanwijzingen dat Neymar steekpenningen heeft gekregen en/of heeft geëist om voor Barcelona te tekenen. Het is tevens niet bewezen dat er sprake was van een onrechtmatig contract", luidt een deel van het vonnis.

Investeringsmaatschappij DIS, die 40 procent van de transferrechten van Neymar bezat, beweerde dat Barcelona en de entourage van Neymar hadden gefraudeerd met de transfersom. Er zouden tientallen miljoenen extra zijn overgemaakt naar een bedrijf waarvan de vader van Neymar eigenaar is.

Tegen Neymar was een celstraf van twee jaar en een boete van 10 miljoen euro geëist. De kans was al klein dat de dertigjarige speler van Paris Saint-Germain de gevangenis in moest, aangezien celstraffen tot twee jaar in Spanje bij een eerste veroordeling voorwaardelijk zijn.

Neymar bij zijn presentatie bij FC Barcelona in 2013, links oud-voorzitter Josep Maria Bartomeu. Foto: Getty Images

