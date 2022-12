Iraanse voetballer hangt doodstraf boven het hoofd na deelname aan protesten

De Iraanse profvoetballer Amir Nasr-Azadani hangt de doodstraf boven het hoofd na deelname aan anti-regeringsprotesten in eigen land. Spelersvakbond FIFPRO heeft steun uitgesproken richting de 26-jarige speler van Iranjavan FC.

In aanloop naar het WK voetbal in Qatar was er veel discussie of het land mocht deelnemen aan het toernooi vanwege de repressie van de regering. Meerdere Iraanse topsporters schreven een brief aan de FIFA waarin ze opriepen tot een boycot.