PEC houdt koploper in vizier met nipte zege, Jong PSV wint na korte onderbreking

PEC Zwolle heeft maandag goede zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Dick Schreuder versloeg Helmond Sport met 1-0 en houdt zo de koppositie in het vizier. Jong PSV won met 2-3 bij Jong AZ, in een duel dat onderbroken werd wegens een blessure van de scheidsrechter.

Thomas van den Belt zette PEC Zwolle een kwartier voor rust op voorsprong tegen Helmond Sport. De 21-jarige middenvelder trok vanaf rechts naar binnen, wilde een een-twee met een ploeggenoot aangaan, kreeg de bal via het been van een verdediger terug en kon zo afronden.

PEC was de betere ploeg in het eigen MAC³PARK stadion, maar slaagde er niet in dat overwicht om te zetten in meer doelpunten. Daardoor bleef de wedstrijd tot aan de slotseconden spannend.

In de blessuretijd leek uit een klutsbal alsnog de gelijkmaker te vallen, maar doelman Jasper Schendelaar bracht vlak voor de doellijn redding. Er is in de Keuken Kampioen Divisie geen sprake van doellijntechnologie, dus de protesten van Helmond hadden geen zin.

Door deze vierde overwinning op rij verkleint PEC Zwolle het gat met koploper Heracles tot twee punten. Nummer drie MVV Maastricht volgt op zeven punten van de lijstaanvoerder, waardoor het erop lijkt dat PEC en Heracles in 2023 om het kampioenschap gaan strijden.

Arbiter moet zich geblesseerd laten vervangen

Bij Jong AZ-Jong PSV liep scheidsrechter Nick Smit al binnen tien minuten een spierblessure op, waarna hij met hulp van enkele verzorgers de kleedkamer inging. Na een onderbreking van ongeveer een kwartier werd het duel hervat onder leiding van vierde official Sven Spaan, die zijn debuut in het betaalde voetbal maakte.

Nog geen minuut na de hervatting tekende Isaac Babadi voor het openingsdoelpunt namens Jong PSV. De zeventienjarige aanvaller maakte met een intikker bij de tweede paal zijn eerste doelpunt in de Keuken Kampioen Divisie. Zes minuten later was het opnieuw raak voor Babadi: 0-2.

De goals van Babadi bleken het startschot voor een zeer vermakelijke eerste helft. AZ-spits Yusuf Barasi maakte in de 25e minuut de aansluitingstreffer, waarna Jason van Duiven de marge weer op twee bracht. In de blessuretijd van de eerste helft bepaalde Barasi met een rake penalty de ruststand: 2-3.

In de tweede helft kwamen beide ploegen niet tot scoren, waardoor Jong PSV de drie punten mee naar Eindhoven neemt. De ploeg van trainer Adil Ramzi staat met in totaal 23 punten op de tiende plek. Jong AZ heeft één punt meer en staat zevende.

