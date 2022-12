Jong PSV wint bij Jong AZ na onderbreking vanwege blessure van scheidsrechter

Delen via E-mail

Jong PSV heeft maandag in de Keuken Kampioen Divisie een fraaie zege geboekt op Jong AZ. De Eindhovense beloften wonnen met 2-3 op het trainingscomplex in Wijdewormer, waar het duel kort werd stilgelegd vanwege een blessure van scheidsrechter Nick Smit.

Scheidsrechter Smit liep de spierblessure al binnen tien minuten op, waarna hij met hulp van enkele verzorgers de kleedkamer inging. Na een onderbreking van ongeveer een kwartier werd het duel hervat onder leiding van vierde official Sven Spaan, die zijn debuut in het betaalde voetbal maakte.

Nog geen minuut na de hervatting tekende Isaac Babadi voor het openingsdoelpunt namens Jong PSV. De zeventienjarige aanvaller maakte met een intikker bij de tweede paal zijn eerste doelpunt in de Keuken Kampioen Divisie. Zes minuten later was het opnieuw raak voor Babadi: 0-2.