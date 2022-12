Hofland ontslagen als trainer van Willem II na derbynederlaag tegen NAC

Kevin Hofland is maandag ontslagen als trainer van Willem II. De pijnlijke thuisnederlaag in de derby tegen NAC Breda is hem fataal geworden.

De positie van de 43-jarige Hofland stond al langere tijd ter discussie. Met het kwakkelende Willem II won hij slechts één van de laatste zes wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. De degradant van het vorige Eredivisie-seizoen staat na zeventien duels op een teleurstellende achtste plek.

De derbynederlaag van zondag was voor de clubleiding van de Tilburgers de druppel die de emmer deed overlopen. Na een korte break van drie weken trad Willem II aan in een nieuw 5-3-2-systeem, maar dat leverde niet het gewenste niet het gewenste resultaat. NAC won met 1-2 in het Koning Willem II Stadion.

Na afloop van het duel was het onrustig rondom het stadion. Furieuze fans van Willem II eisten het ontslag van Hofland. Door de onrust moesten de spelers en stafleden van tegenstander NAC enige tijd binnen blijven.

"Hij heeft zich met hart en ziel voor de club ingezet en qua manier van werken valt hem niets te verwijten", licht technisch directeur Teun Jacobs het besluit toe. "De sportieve prestaties vallen tot op heden echter tegen en ons doel om rechtstreeks terug te keren naar de Eredivisie is vooralsnog uit zicht geraakt."

Dit bericht wordt aangevuld.

Aanbevolen artikelen