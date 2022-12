Karsdorp keert na wekenlange afwezigheid terug op trainingsveld van AS Roma

Rick Karsdorp heeft maandag zijn rentree gemaakt op het trainingsveld bij AS Roma. De verdediger was na een harde uithaal van trainer José Mourinho een tijdje afwezig bij de Serie A-club.

De 27-jarige Karsdorp speelde op 9 november nog mee in de competitiewedstrijd tegen Sassuolo. Na afloop van dat duel haalde Mourinho ongenadig hard uit naar Karsdorp, zonder diens naam te noemen. Voor de goede verstaander was het duidelijk dat het om Karsdorp ging.

"Ik baal ervan dat al het werk van de ploeg teniet wordt gedaan door één onprofessionele speler. Dat is niet fair richting zijn collega's, die op deze manier zijn verraden", zei een woedende Mourinho na het 1-1-gelijkspel. Karsdorp viel in de 67e minuut in. Toen stond het nog 0-0.

'The Special One' vertelde er gelijk bij dat Karsdorp in januari op zoek moest gaan naar een nieuwe club. De rechtsback was vervolgens afwezig bij het trainingskamp van AS Roma in Japan, die de club eind vorige maand belegde.

In Italiaanse media verschenen berichten dat Karsdorp zich met psychische problemen bij AS Roma had afgemeld. Dat is nooit bevestigd door AS Roma of de entourage rondom Karsdorp. Ook de verdediger zelf heeft daar niet op gereageerd.

Karsdorp staat sinds 2017 onder contract bij AS Roma, dat hem destijds voor 16 miljoen euro overnam van Feyenoord. Na blessureleed in zijn eerste jaren groeide hij uit tot een vaste basisspeler bij de Italiaanse subtopper. De drievoudig Oranje-international speelde tot dusver 122 duels voor AS Roma, waarin hij één keer scoorde.

Rick Karsdorp stond maandag weer op het trainingsveld in Rome. Foto: Getty Images

Aanbevolen artikelen