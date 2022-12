Miedema scoort voor vierde wedstrijd op rij en draagt bij aan ruime zege Arsenal

Delen via E-mail

Vivianne Miedema heeft zondag voor de vierde wedstrijd op rij gescoord voor Arsenal. De Oranje-international maakte het tweede doelpunt voor haar ploeg in het met 1-4 gewonnen duel met Aston Villa in de Super League.

Miedema zorgde na een half uur voor de 1-2. De spits schoot simpel raak nadat de bal bij een hoekschop voor haar voeten was beland.

De afgelopen weken was Miedema ook telkens eenmaal trefzeker. Ze scoorde in de Champions League zowel thuis (1-0) als uit (1-1) tegen Juventus en vond in de Super League het doel tegen Everton (1-0-zege).