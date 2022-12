Advocaat ziet elftal worstelen bij debuut als ADO-trainer: 'Er moet wel wat bij'

Dick Advocaat heeft zondag weinig plezier beleefd aan zijn debuut als trainer van ADO Den Haag, dat met 4-1 verloor bij Almere City. De geroutineerde coach zag aanknopingspunten, maar wil wel dat de club in de aanstaande transferperiode versterkingen aantrekt.

Advocaat debuteerde tegen Almere City op 75-jarige leeftijd als trainer van ADO Den Haag, waarvoor hij eerder als speler actief was. De Hagenaar zag zijn ploeg na een goede start met 4-1 verliezen van Almere City.

"Ik heb een hoop gezien, ja", zei Advocaat tegen ESPN. "Het was mooi geweest als we hadden gewonnen. Dan hadden mensen misschien meteen gedacht dat we het onder controle hadden gehad, maar dat is niet zo."

ADO begon goed aan de wedstrijd. In de dertiende minuut maakte basisdebutant Malik Sellouki de 1-0 en later misten onder meer Ricardo Kishna en Xander Severina kansen op de tweede treffer. Door persoonlijke fouten gingen de ploegen toch met een gelijke stand de rust in.

"Ja, in de eerste 35 minuten kregen we zes kansen. Dan moet je er meer dan één maken. De 1-1 geef je weg. Totaal onnodig wat die keeper (Hugo Wentges, red.) daar doet. Dat gebeurt vaker in dit elftal", aldus Advocaat.

Malik Sellouki zet ADO Den Haag met een geplaatst schot op 0-1 tegen Almere City. Foto: Pro Shots

'We reageerden niet goed'

Na rust verloor ADO de grip op de wedstrijd na een opmerkelijke handsbal op de doellijn van verdediger Daryl Werker, die hiervoor rood kreeg. Mede hierdoor liep Almere City na rust van 1-1 uit naar 4-1. Advocaat zag zijn elftal worstelen en te laat anticiperen op een tactische zet van de tegenstander.

"We reageerden niet goed op hun omzetting. Zij gingen 4-4-2 spelen. Dan moet je centraal man tegen man durven spelen en dat ging niet goed. Daar moeten we van leren. Ook wij als staf, omdat we het duidelijker aan moeten geven."

"Als je vanuit een goede organisatie speelt, kan je ook succes hebben, kijk maar naar Marokko", verwees Advocaat naar het WK in Qatar. "Dat hadden we de eerste helft, maar een wedstrijd duurt negentig minuten. Toch heb ik veel dingen gezien waar we mee door kunnen."

De voormalig bondscoach, die eerder deze maand werd aangesteld als opvolger van Dirk Kuijt, wond er geen doekjes om toen hem gevraagd werd of ADO zich in januari moet versterken op de transfermarkt.

"Ja, er moet wel iets bij. Drie bepalende spelers (Thomas Verheydt, Boy Kemper en Denzell Hall, red.) ontbraken met blessures, maar we missen kwaliteit en loopvermogen. Dat is duidelijk."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen